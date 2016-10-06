23:21 6 октября | ФУТБОЛ — Италия

"Рома" подписала новый контракт с Наингголаном

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Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение с 28-летним бельгийцем, которым летом интересовался "Челси", рассчитано до 2020 года. Примечателен тот факт, что о заключении договора с футболистом было объявлено в документе о финансовом состоянии клуба, опубликованном в этот вечер. Подробности сделки неизвестны.

Ранее СМИ писали, что заработная плата игрока будет увеличена с 3,2 миллиона евро до 4 миллионов евро в год, поэтому Наингголан станет третьим высокооплачиваемым футболистом в итальянском клубе после полузащитника Даниэле Де Росси и нападающего Эдина Джеко.

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