14:47 | ФУТБОЛ — Италия

"Рома" подготовила специальную форму к римскому дерби

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"Рома" сыграет с "Лацио" в матче 15-го тура чемпионата Италии в специальной форме. Экипировка выполнена полностью в темно-красном цвете с нанесением золотистого логотипа клуба. На задней части нанесена популярная в Риме аббревиатура "SPQR", которая буквально переводится: "Сенат и римский народ, то, на чем держится могущество Рима". Поединок состоится 4 декабря на стадионе "Ромы".

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