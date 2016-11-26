"Рома" подготовила специальную форму к римскому дерби

"Рома" сыграет с "Лацио" в матче 15-го тура чемпионата Италии в специальной форме. Экипировка выполнена полностью в темно-красном цвете с нанесением золотистого логотипа клуба. На задней части нанесена популярная в Риме аббревиатура "SPQR", которая буквально переводится: "Сенат и римский народ, то, на чем держится могущество Рима". Поединок состоится 4 декабря на стадионе "Ромы".

The 👑 has new armour - just in time for the Derby della Capitale!#ASRoma #SPQR pic.twitter.com/BeqsAq5wxO – AS Roma English (@ASRomaEN) 25 ноября 2016 г.