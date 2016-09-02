17:39 | ФУТБОЛ — Италия

"Рома" подарила Папе Римскому клубную футболку

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Перед товарищеской встречей между "Ромой" и "Сан-Лоренсо де Альмагро", которая состоится в субботу, команды посетили Ватикан, где их принял Папа Римский Франциск, информирует пресс-служба "волков". Данная встреча прошла в знак солидарности и молитвы за семьи, пережившие разрушительное землетрясение в Италии.

Подопечные Лучано Спаллетти подарили главе Римской католической церкви клубную футболку с его фамилией и номером один.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sergey.v1968

То есть прямо так, да? ("РОМА" ПОДАРИЛА ПЕПЕ РИМСКОМУ КЛУБНУЮ ФУТБОЛКУ) Самому Пепе? Ему присвоили звание Пепе Римский? Джумшуты вы мои равшанистые

17:44

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