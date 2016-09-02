"Рома" подарила Папе Римскому клубную футболку

Перед товарищеской встречей между "Ромой" и "Сан-Лоренсо де Альмагро", которая состоится в субботу, команды посетили Ватикан, где их принял Папа Римский Франциск, информирует пресс-служба "волков". Данная встреча прошла в знак солидарности и молитвы за семьи, пережившие разрушительное землетрясение в Италии.
Подопечные Лучано Спаллетти подарили главе Римской католической церкви клубную футболку с его фамилией и номером один.
GALLERY 📷– AS Roma (@OfficialASRoma) 2 сентября 2016 г.
Le immagini dell'Udienza da #PapaFrancesco dell'#ASRoma e del @SanLorenzo https://t.co/o5Tq9engjE pic.twitter.com/BpFajE88ok
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То есть прямо так, да? ("РОМА" ПОДАРИЛА ПЕПЕ РИМСКОМУ КЛУБНУЮ ФУТБОЛКУ) Самому Пепе? Ему присвоили звание Пепе Римский? Джумшуты вы мои равшанистые
17:44