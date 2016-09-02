"Рома" подарила Папе Римскому клубную футболку

Перед товарищеской встречей между "Ромой" и "Сан-Лоренсо де Альмагро", которая состоится в субботу, команды посетили Ватикан, где их принял Папа Римский Франциск, информирует пресс-служба "волков". Данная встреча прошла в знак солидарности и молитвы за семьи, пережившие разрушительное землетрясение в Италии.

Подопечные Лучано Спаллетти подарили главе Римской католической церкви клубную футболку с его фамилией и номером один.