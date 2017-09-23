"Рома" победила "Удинезе", Эль-Шаарави оформил дубль

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Удинезе" – 3:1. Дубль оформил Стефан Эль-Шаарави, еще один мяч на счету Эдина Джеко. В концовке судья назначил пенальти в ворота гостей за снос Диего Перотти, но сам пострадавший пижонским ударом отправил мяч в штангу. После этого Йенс Ларсен забил гол престижа.

Эта победа стала для римлян третьей подряд. "Волки" временно поднялись на четвертое место в таблице серии А. "Удинезе" пока остается 16-м.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Рома" – "Удинезе" – 3:1 (3:0)

Голы: Джеко, 12 (1:0). Эль-Шаарави, 30 (2:0). Эль-Шаарави, 45 (3:0). Стрюгер Ларсен, 90 (3:1).

Нереализованный пенальти: Перотти (Рома), 89 (штанга)

"Рома": Алиссон, Коларов (Морено, 74), Фасио, Манолас, Де Росси, Стротман, Наингголан, Флоренци (Бруну Перес, 78), Джеко (Дефрель, 71), Эль-Шаарави, Перотти.

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Анджелла, Самир, Стрюгер Ларсен, Бехрами, Янкто, Барак (Фофана, 52), Макси Лопес, де Пауль (Байич, 70), Лазанья (Пеццелла, 46).

Предупреждение: Макси Лопес, 42.

Судья: Масса.

23 сентября. Рим. Стадион "Олимпико".