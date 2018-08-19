"Рома" победила "Торино" в матче первого тура серии А

"Рома" с минимальным счетом победила "Торино" (1:0) в матче 1-го тура серии А. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Эдин Джеко.

ИТАЛИЯ. Серия А - 2018/2019

1-й тур

"Торино" - "Рома" - 0:1 (0:0)

Гол: Джеко, 89 (0:1).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 27), Моретти, Нкулу, Иццо (Бремер, 79), Ринкон (Сориано, 86), Мейте, Базелли, Яго Фальке, Белотти, Беренгер.

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Стротман, Пасторе (Шик, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Кристанте, 60), Дженгиз Юндер (Клюйверт, 70).

Предупреждения: Фасио, 30. Яго Фальке, 57. Флоренци, 84. Джеко, 90+1.

Судья: Ди Белло(Италия).

19 августа. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".