"Рома" победила "Сассуоло" и обошла "Наполи"

"Рома" в матче 29-го тура чемпионата Италии победила "Сассуоло" со счетом 3:1.
На гол Грегуара Дефреля римляне ответили мячами Леандро Паредеса, Мохамеда Салаха и Эдина Джеко.
"Рома" обошла "Наполи" и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Сассуоло" расположился на 15-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
29-й тур
"Рома" – "Сассуоло" – 3:1 (2:1)
Голы: Дефрель, 9 (0:1). Паредес, 16 (1:1). Салах, 45+2 (2:1). Джеко, 68 (3:1).
"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруну Перес (Джеко, 60), Эмерсон, Стротман, Наингголан, Паредес (Де Росси, 87), Эль-Шаарави, Салах (Перотти, 76).
"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Летшерт (Лирола, 46), Делль`Орко, Миссироли (Риччи, 69), Данкан, Пеллегрини, Дефрель (Матри, 58), Берарди, Политано.
Предупреждения: Летшерт, 37. Пелузо, 90+3. Стротман, 90+4.
Судья: Ди Белло.
19 марта. Рим. Стадион Olimpico.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/