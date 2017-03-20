"Рома" победила "Сассуоло" и обошла "Наполи"

"Рома" в матче 29-го тура чемпионата Италии победила "Сассуоло" со счетом 3:1.



На гол Грегуара Дефреля римляне ответили мячами Леандро Паредеса, Мохамеда Салаха и Эдина Джеко.



"Рома" обошла "Наполи" и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Сассуоло" расположился на 15-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Рома" – "Сассуоло" – 3:1 (2:1)

Голы: Дефрель, 9 (0:1). Паредес, 16 (1:1). Салах, 45+2 (2:1). Джеко, 68 (3:1).

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруну Перес (Джеко, 60), Эмерсон, Стротман, Наингголан, Паредес (Де Росси, 87), Эль-Шаарави, Салах (Перотти, 76).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Летшерт (Лирола, 46), Делль`Орко, Миссироли (Риччи, 69), Данкан, Пеллегрини, Дефрель (Матри, 58), Берарди, Политано.

Предупреждения: Летшерт, 37. Пелузо, 90+3. Стротман, 90+4.

Судья: Ди Белло.

19 марта. Рим. Стадион Olimpico.