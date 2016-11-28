"Рома" победила "Пескару"

"Рома" нанесла поражение "Пескаре" в матче 14-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2. Дублем в составе римлян отметился нападающий Эдин Джеко. Команда Лучано Спаллетти набрала 29 очков и делит вторую строчку в турнирной таблице с "Миланом". У лидирующего "Ювентуса" – на четыре балла больше.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Рома" – "Пескара" – 3:2 (2:0)

Голы: Джеко, 7 (1:0). Джеко, 10 (2:0). Мемушай, 60 (2:1). Перотти, 71 – с пенальти (3:1). Капрари, 74 (3:2).

"Рома": Щенсны, Фасио, Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Стротман, Наингголан (Де Росси, 64), Жерсон (Тотти, 72), Джеко, Перотти, Салах (Фермален, 90+2).

"Пескара": Биссарри, Крешенци, Бираги, Жупарич, Дзампано, Виттурини (Верре, 46), Пепе, Мемушай, Бругман, Бенали (Кристанте, 78), Баэбек (Капрари, 5).

Предупреждения: Бираги, 31. Рюдигер, 32. Наингголан, 38. Эмерсон, 62. Жупарич, 67. Капрари, 82.

Судья: Иррати (Италия).

Рим. Стадион "Олимпико".