"Рома" победила "Кьево"

"Рома" переиграла "Кьево" в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1. Голами в составе римской команды отметились Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко и Диего Перотти. Подопечные Лучано Спаллетти набрали 38 очков и сократили отставание от "Ювентуса" до четырех баллов. У туринцев есть игра в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Рома" – "Кьево" – 3:1 (1:1)

Голы: де Гузман, 37 (0:1). Эль-Шаарави, 45+1 (1:1). Джеко, 52 (2:1). Перотти, 90+3 – с пенальти (3:1).

"Рома": Щенсны, Фермален, Фасио, Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Стротман, Наингголан, Джеко (Итурбе, 90+1), Эль-Шаарави, Салах (Перотти, 82).

"Кьево": Соррентино, Гамберини, Дайнелли, Фрэ, де Гузман, Бирса (Бастьен, 59), Иско (Коста, 41), Радованович, Ригони, Меджорини, Инглезе (Пеллиссьер, 75).

Предупреждения: Дайнелли, 45. Ригони, 88.

Судья: Кальварезе.

Рим. Стадион "Олимпико".