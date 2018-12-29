"Рома" переиграла "Парму", "Аталанта" на разгромила "Сассуоло"

"Рома" обыграла "Парму" в 19-м туре чемпионата Италии - 2:0. В составе победителей отличились Бриан Кристанте и Дженгиз Юндер.

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Парма" - с 25-ю очками на 12-й строчке.

В другом матче дня "Аталанта" на выезде разгромила "Сассуоло" - 6:2.



Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Парма" - "Рома" - 0:2 (0:0)

Голы: Кристанте, 58 (0:1). Дженгиз Юндер, 75 (0:2).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони, Барилла (Ди Гаудио, 82), Дейола, Штулац, Бьябьяни (Спрокати, 69), Жервинью, Силигарди (Чераволо, 61).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас (Жуан Жезус, 60), Флоренци, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Ло.Пеллегрини, 74), Джеко (Шик, 84), Дженгиз Юндер, Клайверт.

Предупреждения: Коларов, 45+1. Барилла, 67.

Судья: Манганьелло (Италия).

29 декабря. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Сассуоло" - "Аталанта" - 2:6 (0:2)

Голы: Сапата, 19 (0:1). Гомес, 42 (0:2). Данкан, 51 (1:2). Манчини, 54 (1:3). Данкан, 57 (2:3). Иличич, 74 (2:4). Иличич, 87 (2:5). Иличич, 90+2 (2:6).

"Сассуоло": Консильи, Марлон (Пелузо, 25), Рожериу, Лирола, Маньяни, Данкан, Локателли (Бурабия, 73), Сенси, Матри (Боатенг, 57), Ди Франческо, Берарди.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Кастань, Манчини (Джимсити, 82), Пашалич, Фройлер, Гомес (Пессина, 90), Сапата, Барроу (Иличич, 63).

Предупреждения: Кастань, 16. Сенси, 70. Сапата, 81.

Судья: Паскуа (Италия).

29 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

Все о чемпионате Италии – здесь.