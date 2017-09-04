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20:12 | Футбол — Италия

"Рома" ответила на "бородатый" вызов "Зенита" изображением человека-козла

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"Рома" в своем английском Твиттере опубликовала ответ на пост "Зенита", в которой сине-бело-голубые представили свой состав, собранный из бородатых футболистов, которые в разные годы выступали за сине-бело-голубых. В петербургской команде объяснили такой шаг скукой из-за перерыва, связанного с международными матчами.

Римляне опубликовали слайд-шоу, в котором наряду с футболистами изборажен играющий в шахматы человек-козел.

- Извините, ребята, но нашу бородатую команду не превзойти, - говорится в сообщении, прикрепленном к записи.

"Бородатый" вызов "Зенита"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Denissimo

это типа своих к козлу приравняли? я бы какбэ не оценил

20:17

shpasic

это они ещё человека-баклана не видели!

20:17