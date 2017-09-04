"Рома" ответила на "бородатый" вызов "Зенита" изображением человека-козла

"Рома" в своем английском Твиттере опубликовала ответ на пост "Зенита", в которой сине-бело-голубые представили свой состав, собранный из бородатых футболистов, которые в разные годы выступали за сине-бело-голубых. В петербургской команде объяснили такой шаг скукой из-за перерыва, связанного с международными матчами.
Римляне опубликовали слайд-шоу, в котором наряду с футболистами изборажен играющий в шахматы человек-козел.
- Извините, ребята, но нашу бородатую команду не превзойти, - говорится в сообщении, прикрепленном к записи.
Sorry guys, but our #BeardyXI has an unbeatable option up front... 😎#ASRoma 🔶🔴 pic.twitter.com/CVYtwZjXKA– AS Roma English (@ASRomaEN) 4 сентября 2017 г.
Denissimo
это типа своих к козлу приравняли? я бы какбэ не оценил
20:17
shpasic
это они ещё человека-баклана не видели!
20:17