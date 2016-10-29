"Рома" отвергла предложения по Джеко от "Интера", китайских и английских клубов

Агент нападающего "Ромы" Эдина Джеко Сильвано Мартина рассказал, что его клиента летом хотели заполучить клубы Англия и Китая, а также "Интер". Однако сам футболист решил остаться в Риме.

- Джеко является отличным игроком, - цитирует Gazzamercato.it Мартину. - "Интер" хотел заполучить его в случае ухода Икарди, но не был в состоянии заплатить нужную сумму. Также я знаю, что были предложения из Англии и Китая. Китайский клуб готов был потратить 30 миллионов евро и платить Джеко зарплату в 15 миллионов евро в год. Однако "Рома" ясно дала понять, что они продадут Эдина только если сам игрок попросит этого. Он предпочел остаться и доказать всем, что является великим игроком.