"Рома" откроет новый стадион в августе 2020 года?

Генеральный директор "Ромы" Мауро Бальдиссони сообщил, что команда проведет первый матч на новом стадионе в августе 2020 года. На прошлой неделе он утверждал, что арена будет открыта в конце сезона-2020/21.

Отметим, что контракт "Ромы" на аренду "Стадио Олимпико" действует до 2020 года.

– Надеемся сыграть наш первый матч на новом стадионе в августе 2020 года, – цитирует Football Italia Бальдиссони. – Это дата, которую озвучили наши эксперты. Мы считаем ее реалистичной.

В тоже время, акционер римского клуба Марио Стадерини сомневается, что строительные работы будут завершены в указанные сроки. Он заявил, что готов поставить 10 тысяч евро против одного евро гендиректора Бальдиссони на то, что арена не будет готова.

Пари Стадерини? Мне не нравится делать ставки. Пусть дела говорят за меня.