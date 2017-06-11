15:05 | ФУТБОЛ — Италия

"Рома" отказалась продавать Рюдигера "Интеру" за 28 миллионов евро

"Интер" предложил за защитника "Ромы" Антонио Рюдигера 28 миллионов евро, однако римляне ответили отказом, утверждает La Gazzetta dello Sport. Столичный клуб хочет выручить от продажи 24-летнего футболиста 40 миллионов евро.

В этом сезоне Рюдигер провел за "Рому" 36 матчей, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи. Ранее в СМИ появилась информация об интересе со стороны "Интера" к защитнику "ПСЖ" Тиагу Силвы.

Напомним, что черно-синих недавно возглавил экс-тренер "волков" Лучано Спаллетти.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий