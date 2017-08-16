"Рома" оставила вакантным в заявке номер, под которым играет Промес

"Рома" опубликовала полную заявку команды на сезон-2018/19. Отметим, что в предстоящем сезоне номер 10 римского клуба не будет задействован. Таким образом, игроки "волков" отдали дань уважения экс-капитану команды Франческо Тотти, завершившему карьеру по итогам прошлого сезона.

При этом "Рома" не вывела из обращения номер бывшего капитана команды. Вполне вероятно, что уже со следующего сезона у римской "десятки" будет новый владелец.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе "волков" к нападающему "Спартака" Квинси Промесу, выступающему как раз под 10-м номером.