16:40 | Футбол — Италия

"Рома" останется на "Стадио Олимпико" до 2020 года


"Рома" будет проводить домашние матчи на "Стадио Олимпико" по меньшей мере до 2020 года, сообщает Football Italia. На данный момент клуб строит новую арену - "Стадио делла Рома", однако в проекте обнаружились опеределенные проблемы. В сентябре будет созван новый комитет по планированию, который будет работать с обновленными чертежами.

"Рома" продлила аренду "Стадио Олимпико" до 2020 года. На стадионе клуб играет с сезона-1953/54 с небольшими перерывами - на время реконструкций арены "Рома" временно переезжала в "Фламинио". Последняя реконструкция состоялась в преддверии ЧМ-1990. 

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