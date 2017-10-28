"Рома" одержала третью победу подряд, обыграв "Болонью"

"Рома" дома обыграла "Болонью" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии. Победу хозяевам поля принес гол Стефана Эль-Шаарави.

Отметим, что "волки" одержали третью победу подряд. Для гостей это поражение стало третьим кряду.

Чемпионат Италии

Серия А

"Рома" - "Болонья" - 1:0 (1:0)

Гол: Эль-Шаарави, 33.

"Рома": Алиссон, Фасио, Жуан Жезус, Бруну Перес (Морено, 70), Де Росси, Стротман, Флоренци, Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави (Жерсон, 83), Дефрель (Перотти, 59).

"Болонья": Да Коста, Крафт, Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли (Донса, 81), Верди, Пульгар, Надь (Фаллетти, 57), Ди Франческо, Петкович (Дестро, 85).

Предупреждения: Поли, 48. Пульгар, 50. Петкович, 69. Де Росси, 71. Хеландер, 72.

Судья: Фабри.

28 октября. Рим. Стадион Stadio Olimpico.