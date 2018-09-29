"Рома" одержала победу в римском дерби

"Рома" обыграла "Лацио" (3:1) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Хозяев вывел вперед в дерби Лоренцо Пеллегрини, который забил ударом пяткой. Сравнял счет после ошибки Федерико Фасио Чиро Иммобиле. "Волки" вновь вышли вперед благодаря пушечному удару Александра Коларова со штрафного. В концовке Фасио закрепил преимущество своей команды точным ударом головой

"Рома" набрала 11 очков и на данный момент занимает пятое место в чемпионате Италии. У "Лацио" 12 очков и четвертое место. В следующем туре "Рома" на выезде сыграет с "Эмполи", а "Лацио" примет "Фиорентину".

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Рома" - "Лацио" - 3:1 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 45 (1:0). Иммобиле, 67 (1:1). Коларов, 71 (2:1). Фасио, 86 (3:1).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Сантон, Манолас, Флоренци (Жуан Жезус, 83), Де Росси (Кристанте, 74), Пасторе (Пеллегрини, 37), Н`Зонзи, Джеко, Эль-Шаарави.

"Лацио": Стракоша, Касерес, Ачерби, Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Кайседо, 82), Пароло (Бадель, 54), Луис Альберто (Корреа, 53), Милинкович-Савич, Иммобиле.

Предупреждения: Ольсен, 55. Джеко, 62. Ло.Пеллегрини, 66. Бадель, 70.

Судья: Рокки (Италия).

29 сентября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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Турнирная таблица чемпионата.