"Рома" одержала победу над "Торино"

"Рома" одолела "Торино" в матче 20-го тура серии А (3:2).

Счет открыл полузащитник римлян Николо Дзаньоло. На 34-й минуте Александр Коларов удвоил преимущество хозяев. "Торино" сумел отыграться, благодаря голам Томаса Ринкона и Кристиана Ансальди​. Победный мяч в составе "Ромы" забил Стефан Эль-Шаарави.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Рома" - "Торино" - 3:2 (2:0)

Голы: Дзаньоло, 15 (1:0). Коларов, 34 - с пенальти (2:0). Ринкон, 51 (2:1). Ансальди, 67 (2:2). Эль-Шаарави, 73 (3:2).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Карсдорп (Сантон, 80), Кристанте, Ло.Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко, Дженгиз Юндер (Эль-Шаарави, 6), Клайверт (Шик, 72).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Джиджи, Эйна, Лянко (Беренгер, 83), Ринкон, Яго Фальке (Дзадза, 55), Париджини (Эдера, 75), Белотти.

Предупреждения: Клайверт, 61. Кристанте, 65. Де Сильвестри, 70. Ринкон, 90. Белотти, 90+3.

19 января. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".