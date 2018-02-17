"Рома" обыграла "Удинезе" и поднялась на третье место в серии А

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде переиграла "Удинезе" со счетом 2:0. В составе римлян отличились нападающие Дженгиз Ундер и Диего Перотти.

"Рома" поднялась на третью строчку турнирной таблицы серии А, "Удинезе" занимает 10-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Удинезе" - "Рома" - 0:2 (0:0)

Голы: Дженгиз Ундер, 70 (0:1). Перотти, 90 (0:2).

"Удинезе": Биссарри, Данилу Ларанжейра, Аднан (Балич, 79), Видмер, Самир, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Янкто, 62), Фофана, Барак, де Пауль, Перица (Макси Лопес, 77).

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Жуан Жезус, Де Росси (Стротман, 75), Наингголан, Флоренци, Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 69), Дженгиз Ундер (Дефрель, 88).

Предупреждения: Стрюгер Ларсен, 48. Перица, 62. Джеко, 77. Янкто, 88.

Судья: Ди Белло.

17 февраля. Удине. Стадион Dacia Arena.

Турнирная таблица чемпионата Италии