"Рома" обыграла "Кальяри" и поднялась на третье место

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Кальяри" со счетом 1:0. Римляне поднялись на третье место, благодаря сегодняшней осечки земляков из "Лацио" в матче с "Аталантой" (1:1).

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Дженгиз Ундер, 15.

"Кальяри": Краньо, Андреолли, Ликояннис, Чеппителли, Падоин (Хан Кван Сон, 89), Ионицэ (Коссу, 83), Барелла, Дейола, Фараго, Фариас (Сау, 77), Паволетти.

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Капрадосси (Сильва, 70), Бруну Перес (Флоренци, 59), Де Росси, Гоналон, Наингголан, Жерсон, Джеко, Дженгиз Ундер (Шик, 85).

Предупреждения: Ликояннис, 23. Барелла, 38. Ионицэ, 73. Жерсон, 88. Чеппителли, 88.

Судья: Ди Белло (Италия).

6 мая. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".