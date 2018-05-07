"Рома" обыграла "Кальяри" и поднялась на третье место

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Кальяри" со счетом 1:0. Римляне поднялись на третье место, благодаря сегодняшней осечки земляков из "Лацио" в матче с "Аталантой" (1:1).
Чемпионат Италии
Серия А
36-й тур
"Кальяри" - "Рома" - 0:1 (0:1)
Гол: Дженгиз Ундер, 15.
"Кальяри": Краньо, Андреолли, Ликояннис, Чеппителли, Падоин (Хан Кван Сон, 89), Ионицэ (Коссу, 83), Барелла, Дейола, Фараго, Фариас (Сау, 77), Паволетти.
"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Капрадосси (Сильва, 70), Бруну Перес (Флоренци, 59), Де Росси, Гоналон, Наингголан, Жерсон, Джеко, Дженгиз Ундер (Шик, 85).
Предупреждения: Ликояннис, 23. Барелла, 38. Ионицэ, 73. Жерсон, 88. Чеппителли, 88.
Судья: Ди Белло (Италия).
6 мая. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/