"Рома" обыграла "Эмполи" и поднялась на третье место

"Рома" обыграла "Эмполи" в матче 8-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами в составе римлян отметились полузащитник Стивен Н'Зонзи и нападающий Эдин Джеко.
"Рома" набрала 14 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице.
Чемпионат Италии
Серия А
8-й тур
Голы: Н`Зонзи, 36 (0:1). Джеко, 85 (0:2).
Нереализованный пенальти: Капуто, 58 (мимо)
"Эмполи": Терраччано, Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Акуа (Траоре, 74), Зайц, Капецци (Ла Гумина, 79), Беннасер, Крунич, Капуто.
"Рома": Ольсен, Фасио, Сантон, Манолас, Лу.Пеллегрини (Флоренци, 60), Де Росси, Н`Зонзи, Ло.Пеллегрини (Жуан Жезус, 74), Джеко, Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер (Кристанте, 74).
Предупреждения: Беннасер, 35. Лу.Пеллегрини, 49. Сильвестре, 83.
Судья: Маццолени.
6 октября. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".