"Рома" обыграла "Эмполи" и поднялась на третье место

"Рома" обыграла "Эмполи" в матче 8-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами в составе римлян отметились полузащитник Стивен Н'Зонзи и нападающий Эдин Джеко.

"Рома" набрала 14 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Эмполи" - "Рома" - 0:2 (0:1)

Голы: Н`Зонзи, 36 (0:1). Джеко, 85 (0:2).

Нереализованный пенальти: Капуто, 58 (мимо)

"Эмполи": Терраччано, Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Акуа (Траоре, 74), Зайц, Капецци (Ла Гумина, 79), Беннасер, Крунич, Капуто.

"Рома": Ольсен, Фасио, Сантон, Манолас, Лу.Пеллегрини (Флоренци, 60), Де Росси, Н`Зонзи, Ло.Пеллегрини (Жуан Жезус, 74), Джеко, Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер (Кристанте, 74).

Предупреждения: Беннасер, 35. Лу.Пеллегрини, 49. Сильвестре, 83.

Судья: Маццолени.

6 октября. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

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