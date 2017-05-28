"Рома" обыграла "Дженоа" в последнем матче Тотти

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Рома" дома обыграла с "Дженоа" со счетом 3:2. Таким образом, римский клуб сохранил второе место в турнирной таблице. Команда Лучано Спаллетти заработала прямую путевку в Лигу чемпионов.
Отметим, что это встреча стала последней для легендарного форварда "Ромы" Франческо Тотти. Он провел в составе римляне всю свою карьеру, дебютировав в команде в 1992 году. Примечательно, что нападающий так и не объявил об официальном завершении карьеры.
Чемпионат Италии
Серия A
38-й тур
"Рома" – "Джено" – 3:2 (1:1)
Голы: Пеллегри, 3 (0:1). Джеко, 10 (1:1). Де Росси, 74 (2:1). Лазович, 79 (2:2). Перотти, 90 (3:2).
"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Эмерсон (Мариу Руй, 18), Де Росси, Стротман, Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 69), Салах (Тотти, 54).
"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Муньос, Бираски, Мигел Велозу, Лазович, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Лаксальт, Палладино (Нинкович, 50), Пеллегри (Нтчам, 69).
Предупреждения: Перотти, 90+1. Джеко, 90+5.
Судья: Тальявенто.
28 мая. Рим. Стадион Olimpico.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/
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21:17
rusfed 2.0
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21:04