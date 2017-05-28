"Рома" обыграла "Дженоа" в последнем матче Тотти

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Рома" дома обыграла с "Дженоа" со счетом 3:2. Таким образом, римский клуб сохранил второе место в турнирной таблице. Команда Лучано Спаллетти заработала прямую путевку в Лигу чемпионов.

Отметим, что это встреча стала последней для легендарного форварда "Ромы" Франческо Тотти. Он провел в составе римляне всю свою карьеру, дебютировав в команде в 1992 году. Примечательно, что нападающий так и не объявил об официальном завершении карьеры.

Чемпионат Италии

Серия A

38-й тур

"Рома" – "Джено" – 3:2 (1:1)

Голы: Пеллегри, 3 (0:1). Джеко, 10 (1:1). Де Росси, 74 (2:1). Лазович, 79 (2:2). Перотти, 90 (3:2).

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Эмерсон (Мариу Руй, 18), Де Росси, Стротман, Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 69), Салах (Тотти, 54).

"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Муньос, Бираски, Мигел Велозу, Лазович, Кофи, Хильемарк (Катальди, 56), Лаксальт, Палладино (Нинкович, 50), Пеллегри (Нтчам, 69).

Предупреждения: Перотти, 90+1. Джеко, 90+5.

Судья: Тальявенто.

28 мая. Рим. Стадион Olimpico.