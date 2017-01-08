"Рома" обыграла "Дженоа", "Лацио" вырвал победу в игре с "Кротоне"

В игре 19-го тура чемпионата Италии "Рома" в гостях обыграла "Дженоа" – 1:0. С таким же счетом завершился матч между "Лацио" и "Кротоне". Единственный гол в игре на 90-й минуте забил нападающий римлян Чиро Иммобиле.

В параллельных матчах "Аталанта" в гостях разгромила "Кьево" (4:1), а "Сассуоло" и "Торино" не смогли выявить сильнейшего (0:0).

Чемпионат Италии

Серии А

19-й тур

"Дженоа" – "Рома" – 0:1 (0:1)

Гол: Иццо, 36 – в свои ворота (0:1).

"Дженоа": Перин (Ламанна, 9), Бурдиссо, Муньос, Иццо, Лазович (Пинилья, 78), Кофи, Окампос, Нинкович (Эденилсон, 62), Лаксальт, Ригони, Симеоне.

"Рома": Щенсны, Фасио, Рюдигер, Бруну Перес (Манолас, 85), Эмерсон, Жуан Жезус, Стротман, Наингголан (Паредес, 88), Де Росси, Джеко, Перотти (Эль-Шаарави, 78).

Предупреждения: Кофи, 27. Рюдигер, 38. Де Росси, 49. Стротман, 66. Окампос, 81. Фасио, 84.

Судья: Риццоли.

8 января. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Лацио" – "Кротоне" – 1:0 (0:0)

Гол: Иммобиле, 90 (1:0).

Нереализованный пенальти: Билья (Лацио), 31 (вратарь)

"Лацио": Маркетти, Баста, Раду, де Фрай, Худт, Билья (Катальди, 82), Пароло, Луис Альберто (Росси, 82), Милинкович-Савич, Иммобиле, Ломбарди (Кишна, 77).

"Кротоне": Феста, Сампиризи, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Роден, Барберис, Мартелла (Сими, 90+2), Стоян (Палладино, 52), Тротта (Рози, 81), Фальчинелли.

Предупреждения: Ломбарди, 15. Феста, 54. Роден, 77. Иммобиле, 90+1.

Судья: Мареска.

8 января. Рим. Стадион Olimpico.

"Кьево" – "Аталанта" – 1:4 (0:3)

Голы: Гомес, 4 (0:1). Гомес, 23 (0:2). Конти, 42 (0:3). Пеллиссьер, 62 (1:3). Фройлер, 69 (1:4).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли, Фрэ, де Гузман (Бастьен, 46), Бирса (Кийен, 84), Радованович, Кастро, Пеллиссьер, Меджорини (Флоро Флорес, 46).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Зуканович, Толой, Конти, Гомес (Д`Алессандро, 87), Куртич, Спинаццола, Грасси (Конко, 68), Фройлер, Петанья (Палоски, 90).

Предупреждения: Грасси, 27. Фрэ, 29.

Судья: Ла Пенна.

8 января. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

"Сассуоло" – "Торино" – 0:0

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Летшерт, Лирола, Аквилани, Сенси, Дефрель, Рагуза, Риччи (Матри, 78), Политано (Берарди, 72).

"Торино": Харт, Моретти (Кастан, 84), Россеттини, Дзаппакоста, Баррека, Оби (Базелли, 79), Бенасси, Вальдифиори, Ляич (Итурбе, 68), Яго Фальке, Белотти.

Предупреждения: Белотти, 65. Вальдифиори, 76. Берарди, 85. Рагуза, 90+2. Базелли, 90+2.

Судья: Иррати.

8 января. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium – Citta del Tricolore.