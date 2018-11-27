"Рома" не планирует увольнять Ди Франческо

Спортивный директор "Ромы" Мончи заявил, что верит в главного тренера римлян Эусебио Ди Франческо. Ранее итальянские СМИ сообщали, что 49-летний специалист может быть уволен в случае поражений от "Реала" в Лиге чемпионов, а также от "Интера" в серии А.

- Мы близки ко всем тем, кто поддерживает "Рому", - приводит слова Мончи RMC Sport. - Я верю в нашего тренера, мы находимся в хороших руках. Травма Джеко? Мы спокойны, ведь у нас есть Патрик Шик.

"Рома" занимает 2-е место в группе G, имея в активе 9 очков после 4 туров.

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