"Рома" не дала Салаху отдохнуть после Кубка Африки

Полузащитник "Ромы" Мохамед Салах во вторник вернулся из расположения сборной Египта после участия в Кубке Африки, где его команда проиграла команде Камеруна (1:2). Тренерский штаб включил игрока в заявку на матч 23-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", сообщает Football Italia. Ранее сообщалось, что тренерский штаб итальянцев даст полузащитнику день отдыха после участия в турнире.

Ожидается, что Салах начнет встречу на скамейке запасных. В текущем сезоне чемпионата Италии футболист провел 16 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 передачи.