15:46 | ФУТБОЛ — Италия

"Рома" надеется сыграть на новом стадионе в 2019 году

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Президент "Ромы" Джеймс Паллотта уверен, что в 2019 году команда сыграет свой первый матч на новом стадионе. Ранее было объявлено, что клуб обзаведется новым стадионом, на строительство которого потратят 500 миллионов евро.

- Надеюсь, что в 2019 году "Рома" откроет свой собственный стадион, - цитирует Football Italia Палоттую - Хочу поблагодарить президентом региона Лацио Николой Дзингаретти за сегодняшнюю встречу, на которой мы обсудили все необходимые детали касательно новой арены.

На данный момент "Рома" вместе с другим римским клубом – "Лацио" – проводит домашние игры на Олимпийском стадионе, построенном в 1928 году. Он принадлежит Национальному олимпийскому комитету Италии.

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