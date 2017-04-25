"Рома" надеется сохранить Спаллетти

Спортивный директор "Ромы" Рики Массара отметил, что в клубе надеются сохранить Лучано Спаллетти на посту главного тренера команды. По его словам, руководство довольно работой, которую специалист проделал в этом сезоне.

- Спаллетти всегда точно говорил, что хочет сосредоточиться на заключительной части сезона, - приводит Football Italia слова Массары. - Сейчас мы отстаем от очень сильного "Ювентуса", но наше положение стоит оценивать после завершения чемпионата. Тренер провел отличную работу. Очень рады работать с ним. Надеемся, что сможем продолжить наше сотрудничество.