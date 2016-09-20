"Рома" надеется, что работы по строительству нового стадиона начнутся в марте 2017 года

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта выразил надежду, что команда проведет первый матч на новом стадионе в марте 2017 года. Глава римского клуба особо отметил заслуги мэра города в вопросе ускорения строительства.

- Темпы строительства новой арены клуба немного замедлились из-за оформления различных бумаг, - приводит Football Italia слова Паллотты. - В вопросе ускорения строительства нельзя не отметить огромную заслугу мэра Рима. Работы ведутся на протяжении четырех лет, и сейчас все мы рады существенному продвижению в данном вопросе на региональном уровне.

Безусловно, пресса иногда любит "раздувать из мухи слона", однако сейчас проблемы решены, все идет по плану. Мы надеемся провести первый матч на новом стадионе уже в марте.

Олимпийские игры? Это вопрос не к нам, однако отмечу, что я бы очень хотел, чтобы Олимпиада вновь прошла в столице Италии.