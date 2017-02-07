"Рома", "Милан" и "Севилья" заинтересованы в 20-летнем игроке "Сампдории"

Полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра летом может перебраться в другой клуб, заявил агент игрока Пабло Бентакур. 20-летний уругваец в текущем сезоне серии А провел 21 матч и отметился одной голевой передачей. С 2014 по 2016 год он выступал за "Пескару".

– Лукас очень сильный игрок и им интересуются такие клубы, как "Рома", "Милан" и "Севилья", – цитирует Tuttomercatoweb Бентакура. – "Сампдория" считает его важным игроком своей команды, а раз так, то клуб должен пересмотреть условия контракта. Последняя наша встреча с руководством команды ничего не дала. Мы попросили, чтобы игрока отпустили не меньше, чем за 15 миллионов евро и, надеюсь, что с "Сампдорией" мы будем работать сообща. Мог ли он уйти летом 2016 года? Думаю, что да.