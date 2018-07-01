"Рома" интересуется Мертенсом

"Рома" проявляет интерес к нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Repubblica, римский клуб рассматривает возможность приобретения бельгийца. В настоящее время решается вопрос по поводу официального предложения. Источник указывает, что "Рома" рассчитывает на него как на центрального нападающего, тогда как в сборной Бельгии он играет на левом фланге.

31-летний бельгиец в прошлом сезоне провел 49 матчей за "Наполи" и забил 22 мяча при 12 голевых передачах.