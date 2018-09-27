"Рома" и "Наполи" одержали разгромные победы

"Рома" разгромила "Фрозиноне" со счетом 4:0 в матче шестого тура чемпионата Итации. "Наполи" также с крупным счетом разобрался с "Пармой" (3:0). В других играх дня "Лацио" победило "Удинезе" (2:1), "Дженоа" - "Кьево" (2:0). Вничью сыграли "Аталанта" и "Торино" (0:0), "Кальяри" и "Сампдория" (0:0).

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

"Рома" - "Фрозиноне" - 4:0 (3:0)

Голы: Дженгиз Юндер, 2 (1:0). Пасторе, 28 (2:0). Эль-Шаарави, 35 (3:0). Коларов, 87 (4:0).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Сантон, Манолас (Маркано, 46), Де Росси (Лу.Пеллегрини, 82), Пасторе (Дзаньоло, 67), Н`Зонзи, Эль-Шаарави, Шик, Дженгиз Юндер.

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Дзампано, Гольданига, Кризетиг, Чибса, Бегетто, Кассата (Соддимо, 72), Чано (Кэмпбелл, 72), Пинамонти (Чофани, 66).

Предупреждение: Кэмпбелл, 90+2.

Судья: Ди Белло (Италия).

"Наполи" - "Парма" - 3:0 (1:0)

Голы: Инсинье, 4 (1:0). Милик, 47 (2:0). Милик, 84 (3:0).

"Наполи": Карнезис, Малькюи, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Аллан, Зелиньски (Верди, 76), Диавара, Руис, Инсинье (Мертенс, 68), Милик (Унас, 85).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Барилла, Дейола, Штулац, Инглезе (Чераволо, 65), Ди Гаудио (Спрокати, 78), Чичиретти (Силигарди, 61).

Предупреждения: Штулац, 33. Бруну Алвеш, 50. Барилла, 89.

Судья: Довери (Италия).



"Дженоа" - "Кьево" - 2:0 (1:0)

Голы: Пентек, 42 (1:0). Пандев, 54 (2:0).

"Дженоа": Раду, Кришито, Сполли, Педру Перейра, Бираски, Лазович (Зуканович, 74), Хильемарк (Маццителли, 78), Ромулу, Пандев (Бесса, 56), Пентек, Куаме.

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович (Депаоли, 48), Каччаторе, Барба, Хетемай (Бирса, 55), Радованович, Ригони, Джаккерини, Стемпиньски, Лерис (Пеллиссьер, 79).

Предупреждения: Лерис, 3. Кришито, 12. Куаме, 15. Хетемай, 30. Пандев, 31. Пентек, 37. Депаоли, 56. Россеттини, 85.

Судья: Паскуа (Италия).



"Аталанта" - "Торино" - 0:0

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, де Рон, Фройлер (Пашалич, 72), Гомес, Сапата (Тумминелло, 84), Ригони (Иличич, 63).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Лукич, 77), Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна, Ринкон, Мейте, Базелли (Дзадза, 89), Париджини (Беренгер, 70), Белотти.

Предупреждения: Мейте, 31. Паломино, 48. Тумминелло, 88.

Судья: Орсато (Италия).



"Кальяри" - "Сампдория" - 0:0

Нереализованный пенальти: Ковнацки, 90+1 (вратарь)

"Кальяри": Краньо, Срна, Клаван, Пизакане (Андреолли, 86), Чигарини (Ионицэ, 64), Падоин, Кастро, Жоау Педру (Брадарич, 64), Барелла, Фариас, Паволетти.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли, Баррето, Экдаль, Рамирес (Линетти, 62), Прат (Янкто, 80), Квальярелла (Ковнацки, 85), Дефрель.

Предупреждения: Чигарини, 22. Берешиньски, 30. Рамирес, 59. Прат, 76.

Судья: Рокки (Италия).