"Рома" и "Интер" поделили очки. "Ювентус" увеличил отрыв

"Рома" и "Интер" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Италии - 2:2. В составе римской команды по голу забили Дженгиз Ундер и Александр Коларов, за миланцев - Бальде Кейта и Мауро Икарди.

"Интер" набрал 29 очков и занимает второе место в таблице. "Ювентус" лидирует с отрывом в 11 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Рома" - "Интер" - 2:2 (0:1)

Голы: Бальде, 37 (0:1). Дженгиз Юндер, 51 (1:1). Икарди, 66 (1:2). Коларов, 74 - с пенальти (2:2).

"Рома": Ольсен, Коларов, Сантон (Клайверт, 69), Манолас, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Перотти, 77), Шик, Дженгиз Юндер (Пасторе, 83).

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Весино, 80), Жоау Мариу, Брозович, Перишич (Мартинес, 80), Икарди, Бальде (Политано, 62).

Предупреждения: Асамоа, 48. Коларов, 79.

Судья: Рокки (Италия).

2 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".