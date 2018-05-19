"Рома" хочет подписать бывшего игрока "Рубина"

Защитник "Порту" Иван Маркано может перейти в "Рому", сообщает Sky Sport Italia. Отмечается, что представители римского клуба уже контактировали с испанцем на предмет возможного сотрудничества. По окончании сезона 30-летний игрок станет свободным агентом.

В этом сезоне Маркано стал чемпионом Португалии, сыграв в турнире 30 матчей и забив 5 голов. Также на его счету 1 забитый мяч в 7 играх Лиги чемпионов.

Напомним, что с 2012 по 2014 год Маркано выступал за "Рубин", в составе которого стал обладателем Суперкубак России-2012.