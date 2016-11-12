20:48 | ФУТБОЛ — Италия

"Рома" готова заплатить 15,5 миллиона евро за нападающего "Сассуоло"

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Нападающий "Сассуоло" Грегуар Дефрель попал в сферу интересов "Ромы", утверждает Football Italia. По информации источника, римский клуб готов приобрести 25-летнего француза в зимнее трансферное окно за 15,5 миллиона евро. В "Роме" считают, что Дефрель может заменить Мохаммеда Салаха, который отправится на Кубок Африки.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Дефрель провел 11 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Также на его счету четыре мяча и одна передача в семи играх Лиги Европы.

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Girfan

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