"Рома" достигла соглашения с правительством Италии о строительстве нового стадиона

"Рома" договорилась с правительством Италии относительно строительства нового стадиона в Риме. Как сообщает Football Italia, в 2018 году начнется возведение новой арены. Правительство оплатит строительство моста, который соединит предполагаемое место стадиона с остальной частью города.

На протяжении последних пяти лет шли разговоры о новом стадионе "Ромы", но из-за различных вопросов, касающихся места расположения арены, строительство откладывалось. Команда выступает на "Стадио Олимпико" с 1953 года. Этот стадион является домашним и для другого столичного клуба - "Лацио".