"Рома" договорилась о контракте с Эмери

"Рома" договорилась о контракте с Унаи Эмери, который должен будет заменить Лучано Спаллетти в следующем сезоне на посту главного тренера, сообщает Corriere dello Sport. Отмечается, что римский клуб согласовал трехлетнее соглашение с испанским специалистом, который в настоящее время работает в "ПСЖ". Также римляне интересуются французским специалистом Лораном Бланом, который ранее тренировал парижан.

Отметим, что ранее Эмери работал с нынешним спортивным директором "Ромы" Мончи в "Севилье".