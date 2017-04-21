10:28 | ФУТБОЛ — Италия

"Рома" договорилась о контракте с Эмери

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"Рома" договорилась о контракте с Унаи Эмери, который должен будет заменить Лучано Спаллетти в следующем сезоне на посту главного тренера, сообщает Corriere dello Sport. Отмечается, что римский клуб согласовал трехлетнее соглашение с испанским специалистом, который в настоящее время работает в "ПСЖ". Также римляне интересуются французским специалистом Лораном Бланом, который ранее тренировал парижан. 

Отметим, что ранее Эмери работал с нынешним спортивным директором "Ромы" Мончи в "Севилье". 

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knyaz boltconskiy

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