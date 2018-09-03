Роландо Маран: "Кальяри" обыграл "Аталанту" благодаря командной работе"

Главный тренер "Кальяри" Роландо Маран - о победе над "Аталантой" (1:0) в третьем туре чемпионата Италии.

- Я очень рад за ребят, они проделали великолепную работу. У нас была смелость, необходимая при игре с такой командой, как "Аталанта", - цитирует тренера Football Italia. - Сегодня команда получила награду за свои усилия на протяжении сезона. Мы получили победу, которую заслужили еще в матче с "Сассуоло". Мы сегодня хотели заработать очки, а удача улыбается смелым. Мы работаем над тем, чтобы стабильно играть все 90 минут. Противостоять "Аталанте" непросто, и я хотел бы подчеркнуть, что нам помогла победить командная работа.

Единственный мяч в этой игре забил Николо Барелла.