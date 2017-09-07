Родриго Бентанкур: "Буффон помог мне справиться с нервами во время дебюта"

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур признает, что нервничал, когда дебютировал в составе туринцев. Также он отметил, что справиться с волнением ему помог голкипер Джанлуиджи Буффон.

- Правда в том, что я немного нервничал в Генуе, - цитирует Sky Бентанкура. - Однако я очень доволен, что мне выпал шанс дебютировать за "Ювентус". Буффон был невероятным с тех пор, как я приехал сюда, и хорошо относится ко мне. Он всегда очень добр ко мне. Перед дебютом Джанлуиджи советовал быть спокойным, очень помог мне, он отличный человек.