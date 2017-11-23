20:27 | Футбол — Италия

Робинью приговорен к 9 годам тюрьмы за сексуальное насилие

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Бывший нападающий "Милана" и "Манчестер Сити" Робинью приговорен к 9 годам тюремного заключения за совершение сексуального насилия, информирует La Gazzetta dello Sport. Решение вынес итальянский суд.

Преступление произошло в январе 2013 года, когда 33-летний бразилец выступал за "россонери". Как сообщается, Робинью и еще пять мужчин надругались над 22-летней женщиной из Албании в ночном клубе в Милане.

На данный момент Робинью выступает за "Атлетико Минейро".

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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AlHa

22-летняя женщина из Албании в ночном клубе в Милане ? Вряд ли невинная жертва. Интересно, Робинью теперь в Бразилии оставшуюся жизнь будет отсиживаться

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SpaMan

Нормально так звизда отдохнула

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