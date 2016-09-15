13:45 | ФУТБОЛ — Италия

Роберто Соса: "Мне никогда не нравился Игуаин. Три месяца назад мой дом бы за это сожгли"

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Бывший нападающий "Наполи" Роберто Соса критически отозвался о форварде "Ювентуса" Гонсало Игуаине. Этим летом футболист совершил скандальный переход в "Юве" из неаполитанского клуба, но Соса отметил, что не любил его и раньше.

- Если бы я сказал подобное три месяца назад, мой дом бы сожгли, - цитирует Football Italia Игуаина. - Сейчас я могу высказаться: мне никогда не нравился Игуаин как человек. Я всегда его недолюбливал. Он игрок топ-уровня, феномен, но как человек он меня разочаровывал. Он неоднократно отказывался от сборной Аргентины, чтобы набрать форму.

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Игуаину не нравился Игуаин.Вы хоть сами читаете свою писанину?

13:55

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