Роберто Манчини: "Жаль, что я никогда не тренировал Тотти"

Известный итальянский тренер Роберто Манчини выразил сожаление по поводу того, что ему не довелось поработать с капитаном "Ромы" Франческо Тотти. 41-летний футболист в этом сезоне завершает карьеру, сегодняшняя игра против "Дженоа" станет для него последней в составе "Ромы".

- Франческо - потрясающий игрок, феномен, который оставляет богатое наследие. Множество детей вдохновились им, - цитирует Football Italia Манчини. - Он фантастический футболист, он продолжает играть в том возрасте, в котором я уже давно закончил карьеру.

Жаль, что я никогда его не тренировал. Это было бы здорово. Я всегда восхищался им, могу только поздравить игрока, который отдал всю жизнь одной команде. Не знаю, как обстояло дело между ним и клубом, просто жаль, что игрок его класса уходит из спорта.

По информации "СЭ", Роберто Манчини этим летом может возглавить "Зенит", сменив Мирчу Луческу.