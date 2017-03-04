13:18 | ФУТБОЛ — Италия

Роберто Манчини: "Я хотел бы возглавить сборную Италии"

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Бывший главный тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини признался, что хотел бы возглавить сборную Италии. По его словам, в ближайшем будущем итальянцы смогут успешно выступить на международной арене.

– Я хотел бы стать тренером итальянской сборной по многим причинам, – цитирует Corriere dello Sport Манчини. – Одна из них – перспективы. Сейчас существует много талантливых итальянских игроков, которые подрастают. Через пару лет мы увидим очень хорошую сборную. Очень силен Берарди, есть еще Бернардески, Кьеза, Доннарумма, Локателли, Гальярдини и другие.

Балотелли? Я хорошо знаю Марио. Позволил ему дебютировать в серии А, звал с собой в "Сити". Он хороший парень. Мы с ним почти все выиграли. Не знаю, что с ним произошло. Но я разочарован. Он рискует выбросить свою карьеру за борт. А она могла бы быть превосходной.

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