15:17 | ФУТБОЛ — Италия

Роберто Манчини: "Я был уверен, что Балотелли станет игроком мирового класса"

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Бывший главный тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини надеется, что однажды нападающий Марио Балотелли станет игроком мирового класса. Итальянский специалист с момента дебюта игрока в чемпионате Италии верит в это.

- Балотелли имеет талант. Он должен понять, что у него есть потенциал, чтобы быть игроком мирового класса, - цитирует Football Italia Манчини. - Он фантастический, как игрок и как человек, в лучшем или худшем своем проявлении. Для меня Марио особенный игрок. Я его очень уважаю его за все, что он делал на поле и вне его.

Я просто надеюсь, что он понимает, что у него есть возможность стать отличным игроком. Я позволил ему дебютировать в серии А в 16 лет, но он очень впечатлил меня - я был уверен, что он станет игроком мирового класса.

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Материалы REN-TV

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