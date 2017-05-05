Роберто Манчини: "Вернуться в "Интер"? Это будет очень сложно"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" и "Интера" Роберто Манчини рассказал о том, какова вероятность его прихода в "Рому". Он добавил, что вернуться в "Интер" ему было бы трудно.

– Мой дом находится в 200 метрах от офиса "Ромы", поэтому, когда я куда-то иду, то сразу появляются фото, а за ними и слухи, – приводит Tuttomercatoweb слова Манчини. – Вернуться в "Интер"? Это будет очень трудно. Нужно время, чтобы построить новую команду и вернуться на вершину. Пока что "Ювентус" остается командой победителем в серии А.

Итальянский специалист возглавлял "Интер" с 2004 по 2008 год и с 2014 по 2016-й.