16:10 | Футбол — Италия

Роберто Манчини: "Счастлив вернуться в Италию. Завтра увидим, что произойдет"

1

Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прибыл в Рим и отметил, что рад вернуться в родную страну. По информации Sky Sport Italia, во вторник, 15 мая, будет объявлено о назначении 53-летнего специалиста на пост главного тренера сборной Италии.

- Я счастлив вернуться в Италию. Завтра мы увидим, что произойдет, - приводит Football Italia первые слова Манчини, сказанные им в аэропорту Рим-Фьюмичино.

Напомним, "Зенит" и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение тренера с питерцами, подписанное летом 2017 года, было рассчитано до конца сезон-2019/20 с возможностью продления еще на два.

 

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Andrewxyz

Еще бы! Столько бабла отгрести от "эффективных" манагеров газпрома.

16:40

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!