Роберто Манчини: "Сборная Италии никогда не умирала, нужно продолжать работать"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что не стоит делать большой акцент на том, что итальянцы не попали на чемпионат мира-2018. По его мнению, такое рано или поздно происходит со всеми командами.

- Есть 50 миллионов человек, которые хотят видеть победы сборной Италии, так что это нормально, что существует давление, - цитирует Calciomercato.com Манчини. - Но я испытываю его на протяжении многих лет. "Сан Сиро" всегда был хорошим стадионом для сборной Италии. Наша команда никогда не умирала, я хорошо помню те матчи за право сыграть на чемпионате мира-2018. Это футбол, такое происходит со всеми национальными командами, и вот в прошлом году это случилось с нами. Конечно, участие в чемпионате мира очень важно для нас. Мы засучили наши рукава, но впереди еще долгий путь.