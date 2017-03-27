22:20 | ФУТБОЛ — Италия

Роберто Манчини: "Проблема "Интера" в том, что их конкуренты продолжают побеждать"

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Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини подчеркнул, что миланцам будет непросто занять место, которое позволит сыграть в Лиге чемпионов. По его словам, главная трудность черно-синих - победы прямых конкурентов.

- Проблема заключается в том, что команды, опережающие "Интер", продолжают побеждать, - приводит Tuttomercatoweb слова Манчини. - Но все будет зависеть от черно-синих, потому что впереди еще много матчей. Если говорить о чемпионстве, то здесь все понятно - "Ювентус" завоюет титул, если не потеряет очки в ближайших играх.

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Материалы REN-TV

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