Роберто Манчини: "Проблема "Интера" в том, что их конкуренты продолжают побеждать"

Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини подчеркнул, что миланцам будет непросто занять место, которое позволит сыграть в Лиге чемпионов. По его словам, главная трудность черно-синих - победы прямых конкурентов.

- Проблема заключается в том, что команды, опережающие "Интер", продолжают побеждать, - приводит Tuttomercatoweb слова Манчини. - Но все будет зависеть от черно-синих, потому что впереди еще много матчей. Если говорить о чемпионстве, то здесь все понятно - "Ювентус" завоюет титул, если не потеряет очки в ближайших играх.