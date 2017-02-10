Роберто Манчини: "Не думаю, что возглавлю "Милан"

Итальянский специалист Роберто Манчини заявил, что не планирует работать в "Милане". Ранее появлялась информация, что он может стать главным тренером команды со следующего сезона. Последним местом работы Манчини был "Интер", который он покинул в августе 2016 года. На данный момент красно-черные идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.

– Не думаю, что я возглавлю "Милан", – цитирует Calciomercato Манчини. – Недавно я был в Болонье, потому что там живут мои друзья, и мне хотелось сходить на футбол. Я знаком с директорами "Милана", но, если честно, уже очень давно с ними не общался.