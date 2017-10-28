Роберто Манчини: "Наполи" и "Интер" сейчас наиболее конкурентоспособны в Италии"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что очень внимательно следит за серией А. По его словам, "Ювентусу" будет сложно защитить чемпионский титул.

– "Лацио" очень хорошо себя чувствует, я доволен работой Индзаги, – цитирует Radio Deejay Манчини. – "Наполи" тоже играет очень хорошо, команда много лет собиралась, игроки хорошо друг друга знают, в этом их преимущество. "Интер" – команда, которая выстраивалась медленно, но она сильна. "Милану" нужно время, чтобы многое изменить. "Ювентус" же не может каждый год выигрывать чемпионат. "Наполи" и "Интер" сейчас наиболее конкурентоспособны. Это будет битва между ними. Хотя и "Рома" выглядит свежо, может быть опасной в итоге.