Роберто Манчини: "Можем вернуть Балотелли в сборную Италии"

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал одним из главных плюсов работы с национальной командой широкий выбор игроков. Специалист отметил, что будет готов пригласить в команду нападающего "Ниццы" Марио Балотелли, который не играл за сборную с чемпионата мира-2014.

– Лучшее в работе со сборной, у нас нет кадровых проблем, – цитирует Football Italia Манчини. – В Италии много игроков, даже в трудные времена можно найти качественных.

Мы обязательно поговорим с Марио Балотелли и, возможно, вернем его в сборную. Онг – один из тех, кого мы хотели бы вернуть, чтобы увидеть то, что сборная показывала на чемпионате Европы при Пранделли.

Есть много игроков, которые могут быть очень полезными.

Напомним, 13 мая Манчини разорвал контракт с "Зенитом" по соглашению сторон. На следующий день он был назначен на пост главного тренера сборной Италии. По данным СМИ, соглашение между 53-летним специалистом и Итальянской федерацией футбола (FIGC) рассчитано до конца Евро-2020 с возможностью автоматического продления еще на два года в случае выхода национальной команды в финальный турнир первенства Старого света. При этом, зарплата Манчини в национальной команде составит 2 миллиона евро в год.